Hatice Kübra İlgün'den gümüş madalya

Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen şampiyonada, kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan Hatice Kübra, yarı finalde İsveçli Nikita Glasnovic'i 8-0 yenerek finale yükseldi.,

GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Finalde ev sahibi ülkeden Ah Reum Lee ile karşılaşan milli tekvandocu, ilk raundu 3-0, ikinci raundu ise 6-2 geride kapattı. Üçüncü rauntta farkı eriten Hatice Kübra, son saniyelerdeki çabasına rağmen karşılaşmayı 7-5 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

Dünya şampiyonalarındaki ilk derecesini elde eden 24 yaşındaki Hatice Kübra İlgün, 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda hanesine 72 puan yazdırdı.