Hawks seriyi 2-2'ye getirdi

NBA'de Atlanta Hawks, Washington Wizards'ı 111-101 mağlup ederek seride 2-2 eşitliği sağladı.

ERSAN'DAN 6 SAYI 5 RİBAUNT

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Hawks'ta Paul Millsap 19 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, Dwight Howard 16 sayı, 15 ribaunt, Kent Bazemore 16 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalma ve Dennis Schroder 18 sayıyla bir adım öne çıktı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 6 sayı ve 5 ribauntla oynadı.

Wizards'ta Bradley Beal 32 sayı, 5 ribaunt ve John Wall 22 sayı, 10 asist, 5 ribauntla mücadele etti.