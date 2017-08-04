Henri Bedimo Galatasaray'ın gündeminde

Yahoo Sport Fransa, Sarı-Kırmızılıların Marsilya'da teknik direktör Rudi Garcia'nın planları arasında yer almayan Henri Bedimo ile görüşmelerde bulunduğunu öne sürdü.
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2019 yılına kadar Marsilya ile sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcunun takımıyla olan sözleşmesini feshedip Galatasaray'a gelebileceği belirtildi.
Kariyerinde Montpellier, Lens, Olympique Lyon gibi takımlarda forma giyen Kamerunlu futbolcu, 2016 yılında Marsilya'ya katılmıştı. Bedimo geçtiğimiz sezon Marsilya adına 16 maçta forma giymişti.