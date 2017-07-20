Hernandez İngiltere yolcusu

Ada basınında yer alan haberlere göre ; Hernandez ile anlaşan West Ham United, oyuncunun kulübü Leverkusen’i de ikna etmeye çalışıyor.

ALMANLAR 17 MİLYON EURO İSTİYOR

Londra ekibi, Bayer Leverkusen’e 13 milyon Euro teklif etse de Alman kulübü 17 milyon Euro istiyor. Futbolcunun İngiltere’ye gitmek için istekli olması nedeniyle anlaşmanın her an tamamlanabileceği ifade edildi.

West Ham, anlaşma sağlanırsa, Meksikalı futbolcuyu bu hafta sonu sağlık kontrolünden geçirecek.

Javier Hernandez daha önce İngiltere’nin Manchester United takımında oynamıştı. Ofansif anlamdaki etkinliğiyle dikkat çeken Hernandez, geçen sezon Leverkusen’de 36 maçta 13 gol atıp 4 de asist yapmıştı.