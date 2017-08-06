Hertha Berlin Tudor'u tanımadı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'e 2-1 mağlup oldu.

ÖNCE HATA YAPTILAR SONRA DÜZELTTİLER

Hertha Berlin kulübü, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ise Galatasaraylı taraftarların tepkisi çekti.

Kulübün Twitter hesabından atılan bir tweette Galatasaray kaleci antrenörü Sandro Tomic'in Hertha Berlin Teknik Direktörü Paul Dardai ile sohbet ettiği fotoğraf paylaşıldı. Ancak fotoğrafın etiket kısmına Igor Tudor'un adı yazıldı.

Bu paylaşım gündem olunca ikinci bir Tweet daha atıldı. Mavi-beyazlılar yaptıkları ikinci paylaşımda Igor Tudor'un saha kenarında yürüdüğü görüntüleri kullanarak "Üzgünüz. Sadece sizi denemiştik. Hoş geldin Igor Tudor." ifadelerini kullandı.