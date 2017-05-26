Hertha oynamadan 4 milyon euro kazanabilir

Wolfsburg playout'ta düşerse Hertha 2.5 milyon Euro daha kazanacak Hertha Berlin, Almanya'da üç gün içinde oynanacak iki maçla kasasını doldurabilir.

Üstelik bu iki maçta da oynamadan. Almanya Kupası finalinde Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt karşılaşacak.

OYNAMADAN 4 MİLYON EURO

Kupayı Eintracht Frankfurt alırsa Avrupa Ligi'nde gruplara gidecek, Hertha Berlin de Avrupa Ligi'nde üçüncü ön elemeden itibaren mücadele edecek. Ama kupayı Borussia Dortmund alırsa, sarı-siyahlılar zaten Şampiyonlar Ligi'ne gideceğinden Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplara katılma hakkı Hertha'nın olacak.

Mavi-beyazlılar da ana sponsorları Bet-at-Home ile yapılan anlaşma gereği Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katıldıkları için 1.5 milyon Euro bonus alacaklar. Ardından gözler Eintracht Braunschweig ile Wolfsburg arasındaki play-out mücadelesine dönecek.

Buradan Wolfsburg galip çıkarsa Hertha'ya bir katkısı yok. Ama Braunschweig üstünlük sağlayıp adını gelecek sezon için Wolfsburg'un yerine Bundesliga'ya yazdırırsa yayın geliri dağıtım kurallarına göre Hertha 2.5 milyon Euro fazla kazanacak.

Özetle; önümüzdeki üç gün içinde oynanacak ama kendilerinin taraf olmadığı iki maçtan Hertha Berlin'in kasasına fazladan 4 milyon Euro girme ihtimali bulunuyor.