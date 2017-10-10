Heynckes Rodriguez'e güveniyor

Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Jupp Heynckes, sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen ancak takıma henüz tam anlamıyla uyum sağlayamayan James Rodriguez hakkında konuştu.

"RODRİGUEZ'E İNANIYORUM"

Kolombiyalı futbolcunun farklı bir futbol kültüründen geldiğine dikkat çeken Heynckes, 26 yaşındaki futbolcuya destek verdi. 72 yaşındaki teknik direktör, "Rodriguez, Almanca konuşamıyor. Bununla birlikte Güney Amerika'da farklı bir futbol kültürü var. Tüm bu etkenler onun gibi genç bir futbolcuyu etkiliyor. Ancak ben teknik futbolcuları çok severim. Rodriguez'in yeteneklerine inanıyorum" diye konuştu.

Kolombiya Milli Takimi'nda bulunan James Rodriguez ile Almanya'ya döndükten sonra bir görüşme yapacağını dile getiren Heynckes, yetenekli futbolcuya birkaç nasihat vereceğini dile getirdi. Sezon başında 2 yıllığına kiralık olarak Bayern Münih'e transfer olan James Rodriguez, bu sezon sadece 5 maçta forma giydi. Sezon başında arka adalesinden sakatlanan Kolombiyalı futbolcu, bu karşılaşmaların sadece birinde 90 dakika sahada kaldı.