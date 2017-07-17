Hidayet Türkoğlu Cedi Osman ve Furkan hakkında konuştu

Türkiye'de düzenlenecek olan 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu açıklamalarda bulundu.

GURUR DUYULACAK TAKIM ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ

A Milli Basketbol Takımı'nın ilk antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkoğlu, "Bizden çok bu işin bu süreçte kahraman olacak arkadaşlara sormak gerekir. Biz tabi yönetim olarak heyecanımızı paylaşmak isteriz. Sizin de bildiğiniz gibi en son ülkemizde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda biz sporcu olarak bu sahadaydık. Şimdi sporun yönetimsel anlamında karşınızdayız. Bizim için iyi, farklı bir tecrübe olacaktır. Farklı bir heyecan başta Ufuk Hoca ve ekibine sonra tüm sporcularımıza canı gönülden başarılar dilemek istiyoruz. Sonuç ne olursa olsun gerçekten milli takımımıza sahip çıkan bir yönetim olacağız. Türk halkının gurur duyacağı bir takım ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

KONTAK İÇERİSİNDE OLACAĞIZ

Cedi Osman ile Furkan Korkmaz'ın NBA'e transfer olmalarına da değinen Türkoğlu, "Gurur duyduk. Hem spor adamı olarak hem de uzun yıllar orada bulunmuş bir insan olarak. Cedi ile Furkan'ın bu yaşta bu kararı verip gitmeleri beni gerçekten mutlu etti. Hatırlarsanız bende o yaşlarda gitmiştim ve benim için o süreç daha da kolay geçmişti. Çünkü genç yaşta adaptasyon sürecinizi daha çabuk geçiriyorsunuz Bu süreçte arkadaşlarla her daim kontak içerisinde olacağız. İnanıyorum ki onlarda adaptaston sürecini atlattıktan sonra kendi performanslarını yakalayacaklardır ve inanıyorum ki onlarda ülkemizi temsil başarıyla temsil edeceklerdir" diyerek genç basketbolcularımıza duyduğu güveni dile getirdi.