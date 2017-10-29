Higuain Ibrahimovic'in rekoruna ortak oldu

İtalya'da son 6 yılın şampiyonu Juventus, sezona yaptığı flaş transferlerle giren Milan'ı 2-0 yenerken; goller, Gonzalo Higuain'den geldi.

Arjantinli, 21. yüzyılda daha önce 2 farklı ligde 100 ve üzeri gol atan Zlatan Ibrahimovic'in unvanına ortak oldu. Zlatan Ibrahimovic, Gonzalo Higuain'in Milan'a attığı iki gole kadar Avrupa'nın ilk beş liginde farklı bir unvana sahipti.

ZLATAN'IN ARDINDAN HİGUAİN

İsveçli, zorlu beş ligin ikisinde 100 ve üzeri gol atan tek futbolcuydu. Ancak bu unvana Gonzalo Higuain de ortak oldu. Arjantinli, takımının Milan'ı deplasmanda 2-0 yendiği maçın gollerine atarken; Juventus formasıyla 100. golüne imza attı.

Daha önce Real Madrid'deki 7 yılında 107 kez rakip ağları havalandıran Higuain, 2000'ler sonrası 2 farklı ligde 100 ve üzeri gole imza atan 2. oyuncu oldu. Bu alandaki unvana daha önce sadece Zlatan Ibrahimovic sahipti. Manchester United'da sakatlıklarla boğuşan İsveçli, Inter ve Milan formalarıyla İtalya Ligi'nde toplam 122 gole imza attı.

Zlatan Paris Saint-Germain formasıyla da Ligue 1'de 113 kez rakip ağları havalandırdı. Bu ikiliye dahil olabilecek bir başka oyuncu ise Edinson Cavani. Seri A'da Palermo ve Napoli formalarıyla 112 gol kaydetti. PSG'nin Urugaylı yıldızı, takımıyla bir gol daha attığı takdirde Fransa Ligi'nde 100. golüne ulaşacak.