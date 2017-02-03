Higuain'den Real Madrid taraftarına gönderme

Juventus ve Real Madrid'in kulüp mantığını karşılaştıran golcü futbolcu, üstü kapalı bir şekilde Madrid taraftarının futbolculara yaklaşımını gündeme getirdi.

JUVENTUS KÜLTÜRÜNDE BU YOK

Juventus'un kulüp mantığını, 2006-2013 yılları arasında forma giydiği Real Madrid'e benzeten 29 yaşındaki golcü, "Burada da hep kazanmak için oynuyoruz. Ancak Juventus taraftarı, Real Madrid tribünleri kadar baskıcı değil. Madrid taraftarı geçtiğimiz maçlarda Cristiano Ronaldo'yu bile ıslıkladı. Juventus kültüründe böyle bir şey yok." dedi.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi için "İtalya'da oynasalar bu kadar çok gol atamazlardı" gibi bir ifade kullanmamasına rağmen bu sözün üzerine yapıştığını vurgulayan Arjantinli forvet, "Ben sadece İtalya'da oynamak onlar için önemli bir meydan okuma olur demiştim." diyerek kendini savundu.