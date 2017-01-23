Ensonhaber.com'a dön

Hikmet Karaman: Hamit'le transfer dışı görüştük

Çayku Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Hamit Altıntop'la farklı projeler hakkında konuştuklarını belirtti.

Yorum Yap

Hikmet Karaman: Hamit'le transfer dışı görüştük

Transfer döneminde adı sık sık Rizespor'la anılan Hamit Altıntop hakkında Karadeniz temsilcisini teknik direktörü Hikmet Karaman açıklamada bulundu.

HAMİT'LE TRANSFER HAKKINDA GÖRÜŞMEDİK

Hamit Altıntop'la kendisinin görüştüğünü ancak transferi konu etmediklerini ifade eden Karaman, "Transferlerle ilgili ciddi bir konu konuşmadık. Hamit benim çok beğendiğim ve  güvendiğim karakterli bir oyuncu. Onun kafasındaki projeler başka. O projelerle ilgili konuştuk. Ancak bu görüşme gündeme transfer olarak geldi" dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM