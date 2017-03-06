Hikmet Karaman: Kendi işimizi kendimiz bitirmeliyiz

Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçının artık geride kaldığını belirterek, "Bu hafta sahamızda Antalyaspor maçını oynayacağız. Ardından deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacağız. Bu iki maçtan alınacak 6 puan var. Önümüzdeki iki hafta bizim ligdeki kaderimizi belirleyecek." dedi.

KENDİ İŞİMİZİ KENDİMİZ BİTİRMELİYİZ

İlk olarak kendi evlerinde oynayacakları Antalyaspor maçının önemli olduğunu ifade eden Karaman, "Dün ve ondan önceki gün rakiplerimizin aldıkları skorlar bizim lehimizde. En yakın rakibimizle 5 puan fark var. Kendi işimizi kendimiz bitirmemiz gerekir. Bunun da başlangıcı Antalyaspor maçı olacak." diye konuştu.