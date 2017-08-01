Hikmet Karaman TFF'nin kararını bekliyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, yabancı futbolcu kuralıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan çıkacak kararı beklediklerini söyledi.

YERLİ ALTERNATİFİ AZ

Şampiyonluk yarışında derin bir kadro kalitesinin önemine değinen Karaman, "Yerli oyuncu alternatifimiz az. Süper Lig ve TFF 1. Lig'i taradık. Burada da oyuncu grubunun çok az olduğunu düşünüyoruz. Yurt dışındaki birkaç gurbetçi oyuncu ile görüşmemiz var." şeklinde konuştu.

TFF'DEN ÇIKACAK KARAR BEKLENİYOR

Süper Lig'den bir alt lige düşen takımların yabancı uygulaması ile zorluk yaşadığını belirten Karaman, şöyle devam etti: "Federasyondan yabancı oyuncularla ile ilgili çıkacak kararı bekliyoruz. Beş yabancı oyuncu oynatırken beşini tribüne gönderiyorsunuz. Bu, kulüplere çok büyük bir zarar. O zaman on oyuncu yerine beş yabancı olsun. Beş sahada, üç kenarda. Çıkan yabancı yerine yabancı girerse olabilir. Hele bir üst ligden düşen takımlar için çok büyük maddi anlamda mağduriyet. Bunun acil bir şekilde çıkmasını bekliyoruz."