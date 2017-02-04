Hikmet Karaman'a göre derbinin favorisi

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'a oranla istikrarlı bir futbol oynadığını söyleyen Karaman, ''Siyah-beyazlılar daha önde gözüküyor'' dedi.

İşte Karaman'nı değerlendirmesi:

BEŞİKTAŞ ÖNDE

''Lig maçı olmadığı için takımlar hemen hemen tam kadro çıkıyor. Beşiktaş daha avantajlı diye düşünüyorum. Bazen Fenerbahçe'yi tanıyamıyorsun. Bunu Galatasaray da yaşıyor. Bu açıdan Beşiktaş bence önde. Şenol Güneş'in futbolcularıyla iletişimi çok farklı. İki kulüp de çok büyük camialar. Çok farklı bir futbol da ortaya çıkabilir. Fenerbahçe, "Biz de varız" diyen bir futbol da oynayabilir.''