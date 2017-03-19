Hikmet Karamana'dan istifa sinyali

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildikleri maçından ardından yaptığı açıklamada "Yönetim kurulu ile görüşeceğim. Takımın iyiye gitmesi için bir şeylerin yapılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

"ORTADA BAŞARISIZLIK VAR"

Hikmet Karaman, basın toplantısında da kümede kalmak için kazanmaları gereken bir maçı yitirdiklerini dile getirdi.

Karaman, önemli bir fırsatı değerlendiremediklerini anlatarak, şunları kaydetti: "Maç kaybettikçe moral ve motivasyon da kaybediyorsunuz. İlk yarı çok pozisyon yoktu. İkinci yarıda Aydın sağ ayağıyla mükemmel vurdu ve gol oldu. Kornerden yakaladığımız pozisyonda top direkten dönmese ve golü bulsak, bir puan önemli olacaktı. Camia adına hem şanssızlık hem de başarısızlık... Ortada bir başarısızlık varsa teknik direktör olarak üstleneceğiz. Değerlendireceğiz."