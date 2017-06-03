Hikmet Karaman'dan Trabzonspor'a gönderme

Çaykur Rizespor ligin son haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Karadeniz ekibi bu karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup etti ancak Bursaspor'un deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenmesinin ardından küme düşmekten kurtulamadı.

BU ŞEHİR BUNU UNUTMAZ

Maçın ardından konuşan Hikmet Karaman, Trabzonspor'a sert eleştirilerde bulundu ve "Üstümüzdeki iki takım da Trabzonspor'u Trabzon'da yendi. Bu şehir, bunu unutmayacak. Rakibimizin yarısı eksik, bir hedefi yok. Ama bize karşı nasıl oynadıkları ortada. Yüz yıllar geçse de bu şehir bunu asla unutmayacak. Komşuluk farklı şey. Çok emek verdim ama bu emeği haketmiyor. Böyle şeyler söylemek tarzım değil ama bu unutulacak gibi değil. " ifadelerini kullandı.