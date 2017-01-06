Hikmet Karaman: Sneijder ve Eto'o dış güçlere şamarı vurdu

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Türkiye'de yaşanan terör olaylarına rağmen yabancı futbolcuların korkmadan ülkede kariyerlerine devam etmesini takdir etti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen "Yıldızlar Karması" maçında Samuel Eto'o, Wesley Sneijder, Nigel de Jong gibi yıldızların sahada olmasının, dünyaya mesaj verme adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Karaman, şöyle konuştu:

SÜPER GÜÇ DENİLEN DEVLETLERE ŞAMARDIR

"Türkiye'deki yabancılara teşekkür ediyorum. Hiç korkmadan burada top oynuyorlar. Tüm olaylara rağmen mesleklerine sahip çıkıyorlar, takımlarını başarıyla temsil ediyorlar. Helal olsun o çocuklara, helal olsun bütün yabancılara. Onları ayakta alkışlıyorum. Çünkü düşünebiliyor musunuz, bütün yabancı futbolcular 'biz buradan gidiyoruz.' dese ne olacak? Türkiye'deki tüm yabancılara sahip çıkmak lazım. Bazen taraftarlar protesto ediyorlar, yapmasınlar. Bunlar bizim misafirlerimiz, bunlar bizim yurt dışında yüzümüz. De Jong, Sneijder ve Eto'o'nun Türkiye'de olması, burada rahat dolaşabilmesi, rahat çıkıp maçını oynayabilmesi aslında bu süper güç denilen devletlere bir şamardır."





BİRLEŞMİŞ MİLLETLER PALAVRAYI KESSİN

Orta Doğu'da Müslüman'ı Müslüman'a kırdıran güçler olduğunu savunan Hikmet Karaman, insanlığın birlikte dürüstçe, insanca yaşamaya ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

"İnsan, hiç tanımadığı başka bir insanı öldürür mü? Ama bunlara ateş ettiren güçler var. Dünya bu oyuna gelmemeli." diyen Karaman, şöyle devam etti:

"Mesleğimizi yaparken, ülkedeki ve dünyadaki mutluluk da bizim için önemli. Bugün hala Afrika'da açlıktan ölen insanlar var. Birleşmiş Milletler palavrayı bıraksın, neyi anlatıyorlar. Süper güçler kimi kandırıyorsunuz. İnsanı birbirine kırdıranlar insan değil zaten, asıl onları kırmak gerekiyor."







