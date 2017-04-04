Hırvat basını Tudor'un ilk transferini duyurdu

Galatasaray, Boşnak futbolunun yükselen değeri Armin Hodzic'in peşinde...

Hırvat medyası, sarı-kırmızılı takımın genç yıldız için nabız yokladığını hatta görüşmelere başlandığını yazdı.

15 MAÇTA 10 GOL ATTI

22 yaşındaki futbolcu bu sezon Dinamo Zagreb'de mükemmel bir performans sergliyor. 15 lig maçına çıkan Hodzic, 10 gol atarken 2 de asist yaptı. 1.82 metre boyundaki genç yetenek hava toplarında da oldukça etkili.

Armin Hodzic, Liverpool'da futbola başladı ve altyapısı çok sağlam.

2.5 MİLYON EURO'YA BİTER DEDİLER

Galatasaray Yönetimi, sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Hodzic'i kadrosuna katmak istiyor ancak 4 milyon Euro'luk bonservisi çok buluyor.

Hırvat medyası bu rakamın 2.5 milyon Euro'ya kadar inebileceğini yazdı.

Sarı-kırmızılılar'da bilindiği gibi önümüzdeki sezon Podolski ile yollar ayrılacak. Eren ve Sinan dışında G.Saray'da golcü yok.