Hırvatistan Milli Takımı'nda Mitrovic rüzgarı

Beşiktaş'ın devre arası transfer sezonunda Hırvat ekibi Rijeka'dan transfer ettiği Mitrovic, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında Ukrayna karşısında gösterdiği performansla büyük alkış topladı.

ÇOK İYİ BİR FUTBOLCU

Defansta Domagoj Vida ile birlikte 90 dakika sahada kalan Mitrovic'in Vida ile birlikte çok iyi bir ikili oluşturduğu kaydedildi. Vida da Mitrovic hakkında övgü dolu sözler kullanırken, ''Ukrayna maçından önce de birlikte oynadığımız maçlar olmuştu. Mitrovic harika bir oyun çıkardı. Çok iyi bir futbolcu '' şeklinde konuştu. Domagoj Vida'nın Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia ediliyor.

BEŞİKTAŞ'TA OYNAMASINDAN MUTLUYUM

Mitrovic'i çıkartan kişi olarak bilinen teknik direktör Stanko Mijo Mrsic ise 23 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ta oynamasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Mrsic, Mitrovic için ''Antrenmanlarda her zaman ciddidir. Asla problem çıkartmaz. Sahada savaşmaz ama gerektiği zaman savaşa ilk o gider. Ukrayna maçında nasıl oynadığını gördük, çok iyi oynadı. Mitrovic, Hırvatistan defansının geleceği. Bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Beşiktaş'a transfer olmasından dolayı da çok mutluyum.'' şeklinde konuştu.