Hollanda basını Advocaat'ın yeni takımını açıkladı

Hollanda basınında yer alan habere göre, Danny Blind ile yollarını ayıran Hollanda Milli Takım'nda yeni hoca adayları arasına Dick Advocaat da girdi.

HOLLANDA'NIN ADAYLARI ARASINDA

Hollanda Milli Takımı için sportif direktörlük görevini yürüten Hans van Breukelen'in, geçtiğimiz günlerde Henk ten Cate ile teknik direktörlük için bir görüşme yaptığı ve bu hafta içinde de Türkiye'ye gelerek Advocaat ile görüşeceği kaydedildi.

Breukelen'in, 1 Mayıs tarihine kadar yeni teknik direktörü belirlemeyi düşündüğü ifade edilirken, Advocaat'ın uzun kariyerine zirvede bir nokta koyabilmek adına milli takımda gelecek bir teklife sıcak baktığı da belirtildi.

Advocaat, 25. haftada Konyaspor'a 3-2 mağlup oldukları mücadelenin ardından meslek hayatına nokta koyacağını açıklamıştı.

Deneyimli hoca, "Fenerbahçe'den bu sezon sonunda ayrılıyorum. Bu kararı aldım ve açıklamakta da bir sorun görmüyorum. Ben almasam bu kararı, yönetim alacaktı." ifadelerini kullanmıştı.

DAHA ÖNCE DE BIRAKTIM DEMİŞTİM

Dick Advocaat daha önce de teknik direktörlük kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı. Ancak Advocaat bu açıklamasının ardından Hollanda Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yaptı, sonra da Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederek kariyerine devam etti.