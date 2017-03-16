Hollanda basını Beşiktaş'la eşleşmek istemiyor

Türkiye ve Hollanda arasında yaşanan kriz sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'nde iki takımın temsilcilerinin karşılaşmaması için karar verilme ihtimali olduğu kaydedildi.

HOLLANDA BASINI İSTEMİYOR

Beşiktaş'ın Olympiakos'u elemesi ve ilk maçta Kopenhag'a 2-1 mağlup olan Ajax'ın turu geçmesi durumunda iki takımın UEFA Avrupa Lig'nde eşleşmesi UEFA tarafından önlenebilir.

Hollanda basını, UEFA'nın olası Beşiktaş-Ajax eşleşmesinin önüne geçebileceğini yazdı.

Haberde, daha önce Rusya ve Ukrayna ekiplerinin eşleşmemesi konusunda karar verildiği hatırlatıldı.

AJAX CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Ajax'ın yöneticisi, Beşiktaş ile eşleşme ihtimali hakkında Hollanda basınına konuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan yönetici, "Bunu konuşmak için çok erken. Öncelikle Kopenhag ile oynayacağımız maça odaklanmalıyız. Bu soruyu daha sonra tekrar sorarsanız iyi olur" dedi.

