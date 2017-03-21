Hollanda devi Yusuf Yazıcı'yı istiyor

Geçtiğimiz yıllarda Erdoğdu Anadolu Lisesi ile Dünya Şampiyonluğu yaşayan 19 yaşındaki Yusuf Yazıcı’nın çıkışı sürüyor.

5 GOL 7 ASİST

Bu sezon Mehmet Ekici’nin yokluğunda ilk 11’deki yerini sağlamlaştıran genç oyuncu gösterdiği performansla birçok takımın radarına girmeyi başardı.

Trabzonspor forması altında bu sezon çıktığı 14 maça çıkan Yazıcı bu mücadelelerde 5 gol atıp 7’de asist yapma başarısı gösterdi.

PSV İSTİYOR

Trabzonspor ile sözleşmesini 5 yıl daha uzatan genç oyuncu için Hollanda’nın dev kulübü PSV’nin oyuncuyu izletmek için Akhisar mücadelesine bir temsilci gönderdiği öğrenildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal’dan Başkan Usta’sına kadar tüm camianın üzerine titrediği oyuncu için PSV Eindhoven kulübünün geniş kapsamlı bir rapor oluşturduğu sezon sonunda oyuncunun grafiğine göre bir teklif yapacağı da gelen bilgiler arasında.

PSV Eindhoven takımı 23 kez Hollanda Eredivisie şampiyonluğu, 9 Kere Hollanda Kupası, 11 kere Hollanda Süper Kupası, 1 kez Şampiyonlar Ligi ve 1 kez de UEFA Kupasını müzesine götürdü.