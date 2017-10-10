Rusya'da yapılacak 2018 Dünya Kupası için grup liderliğini Fransa'ya kaptıran Hollanda, ikinclik için kıyasıya yarıştığı İsveç'in averajla gerisinde kaldı. İsveç ikinci olarak play off'lara gitti.

7 FARK ATMASI GEREKİYORDU

İsveç, geçtiğimiz hafta Lüksemburg'u 8-0 yenerek Hollanda ile arasındaki averaj farkını 12'ye çıkartmıştı. Grup aşamalarında puanlardan sonra genel averaja ardından da en çok gol atılana bakılacaktı. Bu yüzden Hollanda'nın İsveç'i 7 farkla yenmesi gerekiyordu.

PORTAKALLAR HIZLI BAŞLADI

Maça taraftarları önünde iyi başlayan Hollanda, yıldızı Robben ile 16. dakikada öne geçti. Penaltıdan gelen golün ardından gol aramaya devam eden Hollanda, Robben ile 40. dakikada farkı ikiye çıkarttı. Robben'in golünde asisti yapan isim Beşiktaşlı Babel oldu.

İKİNCİ YARIDA SES ÇIKMADI

İkinci yarıda Hollanda gol için yüklendi, İsveç direndi. Ne Robben ne de Babel savunmayı aşamadı. Hollanda, evinde grup ikincisi İsveç'i 2-0 mağlup ederek puanları eşitlese de averaj farkından dolayı play offl'ara kalamadı.

SON MAÇINDA 2 GOL ATTI ANCAK YETMEDİ

Futbol tarihine damga vuran bir Hollandalı daha milli takıma veda etti. Hollanda A Milli Takımı ile son maçına çıkan Arjen Robben, İsveç maçında 2 gol attı.

Hollanda Dünya Kupası'na veda etti VİDEO