Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Aziz Yıldırım'a teklif

Fenerbahçe'de sürpriz bir son dakika gelişmesi... Hollanda Futbol Federasyonu, Başkan Aziz Yıldırım'ın kapısını çalıyor. Teklif teknik direktör Dick Advocaat ile ilgili.

Hollanda Futbol Federasyonu, Aziz Yıldırım'a başkanlık döneminde almadığı bir teklif sunma hazırlığında. Teklifin öznesi olan isim ise teknik direktör Dick Advocaat. Fenerbahçe ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan deneyimli teknik adam için Hollanda Futbol Federasyonu ilginç bir teklif hazırlığında.

İKİ MAÇLIĞINA GELSİN TEKLİFİ

Hollandalı yetkililer, kısa bir süre içerisinde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kapısını çalacak. Hollandalılar, Yıldırım'dan iki maç için teknik direktör Dick Advocaat'ı isteyecek!

YILDIRIM'IN KAPISI ÇALINACAK

Advocaat'ı ulusal takımın başına getirmekte kararlı olan Hollandalılar, kısa bir süre sonra oynanacak hazırlık maçlarında da takımın başında deneyimli teknik adamın yer almasını amaçlıyor. Hollanda Milli Takımı'nın Fas ve Fildişi ile oynayacağı maçlarda Advocaat'ın takımın başında olmasını amaçlayan federasyon yetkilileri, bu taleplerini Yıldırım'a iletecek.

Ancak büyük bir problem söz konusu. Zira Hollanda'nın Fas ile oynayacağı maç 31 Mayıs, Fildişi karşılaşması ise 4 Haziran'da. Referandum nedeniyle Süper Lig 1 hafta rötarlı bitecek. 4 Haziran son karşılaşmanın oynanacağı tarih. Bu şartlarda Aziz Yıldırım'ın, Advocaat'a izin verip vermeyeceği büyük merak konusu.

ADVOCAAT NE DEMİŞTİ?

Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulunan Advocaat, teklifi doğrulamış ve henüz durumun netleşmediğini söylemişti.

Tecrübeli hoca, "Kendisi Hollanda'dan geldi. Tek yaptığım şey onlarla bir toplantı yaptık. Tek yapmamız gereken şey beklemek. Bekleyip göreceğiz. Hala görüşmemiz gereken çok şey var. Bir şeyler yapmadan önce konuşmamız gerekenler var. Ama öyle bir an gelecek ki, ya evet, ya da hayır diyeceğiz. Takım çalıştırmaktan emekli olacağımı söyledim. Kulüp takımı çalıştırmayacağım artık.'' dedi.