Hollanda'da Sneijder'e Erdoğan sorusu

Milli takım için ülkesi Hollanda'ya giden Wesley Sneijder'e Hollanda medyasından ilginç sorular yöneltildi. Wesley'e, Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik kriz hakkında görüşlerini soran Hollandalı gazeteciler, Sneijder'in Türkiye hakkındaki güzel mesajları karşısında şaşkınlık yaşadı.

HOLLANDALI GAZETECİDEN SNEİJDER'E ERDOĞAN SORUSU

Beşiktaş'taki terör saldırısına karşı düzenlenen maçta forma giydiği hatırlatılan Sneijder'e gazeteciler, "Erdoğan ile tokalaştığın için pişman mısın?", "Türkiye'den ayrılacak mısın?" gibi tahrik edici sorular sordu.

"ERDOĞAN İLE TOKLAŞTIĞIM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Tecrübeli oyuncu bu sorular karşısında, "Türkiye - Hollanda gerginliği benim için hiçbir zaman ayrılık sebebi olmadı, olmaz. Böyle şeyler 1 haftada değişebilir. Erdoğan ile tokalaştığım için asla pişman değilim. Türk halkına hislerimi göstermek için oradaydım" cevabını verdi.

İstanbul'da kendini iyi hissettiğini belirten sarı-kırmızılı yıldız, "Hollandalıyım ve ailemle birlikte Türkiye'de yaşıyorum. İstanbul'da yaşadığım için mutluyum. Yaşanan son diplomatik olaylar beni etkilemiyor. Bunlar kulüp aramam için bir sebep değil" diye konuştu.