Hollanda'ya veda eden Emrah G.Saray'a geri dönüyor

Hollanda 2. Lig ekiplerinden Fortuna Sittard'da yarım devre geçiren 25 yaşındaki Emrah, sahaya çıktığı 14 maçta 7 gol atıp 3 de asist yaptı.

HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER

Hollanda ekibinde sezonu tamamlayan Emrah Başsan Instagram hesabından, "Her şey güzeldi burada olmaktan ve oynamaktan gurur duydum. Son maç galibiyetle bitirdik. Fortuna Sittard taraftarına teşekkürler her şey için." mesajını yayınladı.

Kanatlarda görev yapan Emrah Başsan'ın Galatasaray'la 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fortuna Sittard ise 39 puanla ligi 17. sırada tamamladı ve ligde kaldı.