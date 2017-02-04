Houston Rockets Harden'la kazanmaya devam ediyor

Evinde Chicago Bulls'a uzatma sonucunda mağlup eden Houston Rockets'ta gecenin yıldızı yine James Harden'dı.
HARDEN UÇMAYA DEVAM EDİYOR
Toyota Center'da oynanan karşılaşmada ev sahibi Rockets'ın All-Star oyuncusu James Harden karşılaşmayı 42 sayı, 12 ribaunt ve 9 asistle tamamlayarak triple-double'ı kıl payı kaçırsa da galibiyette başrol oynadı.Eric Gordon da 21 sayı, 4 asistlik performansıyla Harden'a eşlik etti.
Chicago Bulls'ta Michael Carter-Williams'ın 23 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve Taj Gibson'ın 20 sayı, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.