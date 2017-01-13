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Hugo Rodalllega: Trabzon'da görüşürüz

Akhisarlı Hugo Rodellaga, Antalya havalimanında kendisini takip eden Trabzonspor muhabirlerine "Trabzon'da görüşürüz" deyip el salladı.

Hugo Rodalllega: Trabzon'da görüşürüz
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Akhisar Belediyesporlu Hugo Rodellega'nın transferinde büyük mesafe kateden Bordo-Mavililer, Kolombiyalı yıldızın menajeriyle yaşanan pürüzleri çözmeye çalışıyor. 

TRABZON'DA GÖRÜŞÜRÜZ

Öte yandan Rodellaga, Antalya Havalimanı'nda kendisini takip eden Trabzonspor muhabirlerine el sallayarak "Trabzon'da görüşürüz" ifadesini kullandı. Bu gelişme de transferin biteceğine işaret olarak yorumlandı.

BU SEZON 4 GOLÜ 1 ASİSTİ VAR

Öte yandan Akhisar Belediyespor forması giyen Kolombiyalı oyuncu Rodallega takımıyla sahaya çıktığı karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asiste imza attı. Bu sezon gol atmakta sıkıntı yaşayan Trabzonspor ise Rodallega'nın ileri uçtaki bitiriciliğiyle gol yollarında etkin olmayı planlıyor. 

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