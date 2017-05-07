Hulk'a dayak suçlaması

Futbol hayatını Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'de sürdüren Hulk'un, rakip takım antrenörünü darp ettiği iddia edildi.

Shanghai SIPG'nin geçtiğimiz gün evinde Guizhou Zhicheng'i 3-0 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, konuk ekibin teknik direktörü Li Bing, yardımcılarından birine Hulk'un yumruk attığını öne sürdü.

İNSANLARI KÜÇÜMSEMEYE HAKKI YOK

Olayın devre arası soyunma odası koridorlarında gerçekleştiğini belirten Bing, Brezilyalı futbolcunun önce kendilerine İngilizce küfür ettiğini, yaşanan tartışmanın devamında ise yardımcısı Yu Ming'i yumruklayarak yere düşürdüğünü söyledi.

Hulk'un Çinlilerden nefret ettiğini dile getiren Bing, "Biz bu yıldız oyuncuları ülke futbolunu geliştirmek için transfer ediyoruz. Ancak futbol yetenekleri ne kadar üst düzeyde olursa olsun, bu ülkenin insanlarını küçümsemeye hakları yok." diye konuştu.

Hulk'un kulübü Shanghai SIPG cephesinden suçlamalara yalanlama gecikmezken, iddialar karşısında Çin Futbol Federasyonu'nun nasıl bir tutum benimseyeceği merak konusu.