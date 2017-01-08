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Huntelaar Ajax'a geri dönüyor

Forvet arayışına devam eden Ajax, eski golcüsü Klaas-Jan Huntelaar'ı transfer etmek istiyor.

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Huntelaar Ajax'a geri dönüyor

Son yıllarda gollerinden çok yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Schalke 04'ün golcüsü Klaas-Jan Huntelaar eski takımı Ajax'a dönüş yolunda.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Alman kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki oyuncunun, 2006-2008 yıllarında formasını giydiği Hollanda devine geri dönmeye hazırlandığı belirtildi.

2008-09 YILINDA AYRILMIŞTI

İki yıl içinde 136 maça çıktığı Ajax'la 105 gole imza atan Huntelaar, 2008-09 sezonunun devre arasında 27 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.

Eflatun-beyazlılarda beklentileri karşılayamayan Hollandalı futbolcu, sadece yarım sezon kaldığı Madrid ekibinden AC Milan'a, bir yıl sonra ise Schalke 04'e transfer olmuştu.

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