Ensonhaber.com'a dön

Hüseyin Cimşir: Hakkım sana haram olsun Alper Ulusoy

Osmanlıspor Yardımcı Antrenörü Hüseyin Cimşir, Twitter hesabından hakem Alper Ulusoy'la ilgili sert bir paylaşımda bulundu.

Yorum Yap

Hüseyin Cimşir: Hakkım sana haram olsun Alper Ulusoy

Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Osmanlıspor'u son dakikada yendi, Osmanlıspor cephesi isyan etti. 90+1'de Mehmet Topal takımı adına galibiyet golünü kaydederken, gol öncesi tecrübeli oyuncunun topu elle kontrol ettiği yönünde itirazlar bir anda gecenin gündemi oldu.

Osmanlıspor cephesi golün iptal edilmesi gerektiğini belirtirken, hakem Alper Ulusoy'a tepkiliydi.

HARAM OLSUN

Osmanlıspor'un yardımcı antrenörü Hüseyin Cimşir ise sosyal medya hesabından Alper Ulusoy'a ağır tepki gösterdi ve "Alper Ulusoy maçtan sonra helallik istiyormuş açık ve net söylüyorum HARAM olsun!!!" yazdı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM