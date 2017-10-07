Hüseyin Çimşir Konyaspor'a veda etti

Atiker Konyaspor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın yardımcılığını yapan Hüseyin Çimşir ile yolları ayırdı.

YENİ YARDIMCI ANTRENÖR

Atiker Konyaspor’un pazartesi günü Konya’dan ayrılan Hüseyin Çimşir ile yapılan görüşmelerin neticesinde dün itibariyle sözleşmesi feshedildi.

Yeşil-beyazlı kulüp teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yapılacak istişarenin ardından yeni bir yardımcı antrenör ile görüşmelere başlayacak.

ÇİMŞİR VEDA ETTİ

Atiker Konyaspor'dan ayrılan yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir bir açıklama yaparak Konyaspor'a veda etti.

Hüseyin Çimşir'in veda açıklaması şu şekilde:

"Konyasporla sozleşmemi karşılıklı olaraf feshettik. Kısa süreli bulunduğum güzel Konya şehrinin bu güzide kulübü ile Süper Kupa zaferi ve ilk Avrupa galibiyeti yaşamak benim antrenörlük hayatımda apayrı bir gurur kaynağı oldu. Çalıştığım süre içerisinde benden bilgi ve birikimini esirgemeden aktaran, antrenörlüğümün gelişmesinde önemli katkıda bulunan Mustafa Reşit Akçay hocama teşekkürü bir borç bilirim. Çok değerli ekip arkadaşlarıma, futbolcu kardeşlerime ve Konyaspor personeline gösterdikleri yakınlık ve anlatıştan dolayı çok teşekkür ediyorum. Son olarak Atiker Konyaspor yönetimi ve camiasına bana sağladıkları imkamdan dolayı minnet ve saygılarımı sunarım. Konyaspor'a bu sezon 3 kulvarda da başarılar dilerim".