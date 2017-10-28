İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Trabzonspor yönetimine eleştiri

Trabzonspor'un Divan Kurulu toplantısına eski başkanlardan İbrahim Hacıosmanoğlu damga vurdu.

ivan kurulunda söz alan Hacıosmanoğlu,Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'ya yüklendi.

BENİM YÖNETİMİMDE MAAŞ AKSAMASI OLMADI

Trabzonspor Başkanlık makamını işgal eden Muharrem Usta, gelinen noktada benim yönetimimi suçlamasına açıklık getirmeye çalışacağım. Göreve geldiğimizde bizim yönetimimiz Muharrem Usta’ya bıraktığında daha kötü durumdaydı. 40 milyon geriye dönük ödemeler için kaynağı kulübe sokup işler hale getirmeye çalıştık. Kulübe geldiğimizde hiçbir gelir yok. Kulübün 1 TL bile kullanabilme şansı yoktu. Bunları düzelttik. 4. Olarak Avrupa Kupalarında nağ mağlup gruplardan çıktık. 5. Olarak tamamladık Avrupa Kupalarında gruplardan çıktık. Trabzonspor ismini Avrupa’da gösterdik. FETÖ denilen terör örgütünün operasyonlarına mağlup kaldık. İlk mali genel kurulda borcu aşağı düşürmüştük. Bonservis yükünden 9 milyon Euro civarında açık kaldı. Kanımca sadece Mbia, Mehmet Ekici, Yusuf Erdoğan’dan bu açığı kapatabilirdiniz. Mbia’dan 6 milyon Euro bize teklif vardı, biz vermedik satmıyoruz dedik ne kadar istiyorsunuz dediler 10 milyon Euro desek verirdiler. Mehmet Ekici gibi bir futbolcuyu bedava… Siz ne yaptınız? Sadece 2 sezon ve yarım sezon 20 milyon Avro’dan fazla bonservis bedeliyle.. Neyle kapatacaksınız Bizim takıma kazandırdığımız Yusuf ve Abdulkadir ile mi?Peki ne yaptınız?12., 6 tamamladınız, şu anda ise 14. Sıradasınız… Fakat hala utanmadan sıkılmadan benim yönetimime çamur atmaya çalışıyorsunuz. Ben ligin en değerli oyuncusunu bedava Fener’e kaptırmadım. Benim dönemimde maaşlar tıkır tıkır ödendi. Kayyum gelene kadar benim yönetimimde bu takımda maaş aksaması olmadı

YALAN SÖYLEMEKTEN SIKILMADINIZ MI?

Bizim yönetimimizde takım ne 5 yedi, ne 6 yedi, ne de 3_0’dan maç verdi. Yalan konuşmaktan sıkılmadınız mı? Bana yönetimin siyasileri, bakanlar destek vermedi. Benim localarımı, biletlerimi, sponsorlarımı siyasiler bulmadı? Burada benim önümde hazır bitmiş stat yoktu. Göğüs reklamını ucuz diye vermedim. Takımın borcunu attırmış olabilirim asla sizin dediğiniz rakamlar değil. Şimdi borçlar milyarlara dayandı, değeri yarı yarıya düştü. Benim zamanımda Trabzonspor’un uluslar arası piyasa değeri 128 milyon Euroydu.. Stadın 33 tane locası vardı. Biz geldiğimizde bu olmaz dedik. Bir tane mimar var projemi bozdurmam dedi. Bende toplantı yaparım dedim. 3 tarafın locasını kaldırdık. Sağolsun Cumhurbaşkanı devreye girdi. Hazır stadı bıraktık. İsim hakkıyla localarıydı, biz oradan gelecek olan kaynaklarla mevcut borcun yarısını eritmeyi planlıyorduk. Kartal’da ki arazimiz var. Onunla ilgili bütün işlemleri, benzin istasyonunun satışı iptal olmuştu.

TRABZON BAŞKANINA YALAN KONUŞMAK YAKIŞMAZ

Bizim yönetimimizde takım ne 5 yedi, ne 6 yedi, ne de 3_0’dan maç verdi. Yalan konuşmaktan sıkılmadınız mı? Bana yönetimin siyasileri, bakanlar destek vermedi. Benim localarımı, biletlerimi, sponsorlarımı siyasiler bulmadı? Burada benim önümde hazır bitmiş stat yoktu. Göğüs reklamını ucuz diye vermedim. Takımın borcunu attırmış olabilirim asla sizin dediğiniz rakamlar değil. Şimdi borçlar milyarlara dayandı, değeri yarı yarıya düştü. Benim zamanımda Trabzonspor’un uluslar arası piyasa değeri 128 milyon Euroydu.. Stadın 33 tane locası vardı. Biz geldiğimizde bu olmaz dedik. Bir tane mimar var projemi bozdurmam dedi. Bende toplantı yaparım dedim. 3 tarafın locasını kaldırdık. Sağolsun Cumhurbaşkanı devreye girdi. Hazır stadı bıraktık. İsim hakkıyla localarıydı, biz oradan gelecek olan kaynaklarla mevcut borcun yarısını eritmeyi planlıyorduk. Kartal’da ki arazimiz var. Onunla ilgili bütün işlemleri, benzin istasyonunun satışı iptal olmuştu. Biz OPET’ten oranın ittifakını geriye aldık. Bütün uğraşlar sonucunda iptal olan istasyonu yeniden aldık. Bunda çok insanın katkısı vardır.

UEFA İLE NİYE MÜCADELE ETMİYORSUNUZ?

Televizyonda diyorsun ki 190 milyon Euro borçla aldım diyorsun, 200 milyon Euro diyorsun. Bu kadar yalan olur mu? Bütün borcumuz Euro’ymuş… Biz geldiğimizde de aynı sıkıntılar vardı. Yapılandırdık, gelirlerin yüzde 7’si sana geliyor, yüzde 7’si bankalara gidiyordu… Televizyonda diyor ki 597 milyon ile borç aldım. Borsaya açık şirket nasıl sahte bilanço verir. Eğer sahte bilanço verdiyseler, niye bu adamlarla çalışıyorsun. Bu adamlar sahtekarsa, biz de sahtekarız. Bir önce ki başkanı savcılığa verdim. Niye vermiyorsun, sahtekarız biz, savcılığa gitsene.. Sadri Şener davasını geri çekerken, UEFA’da ki haklı mücadelende geri yaparsan ben senle uğraşırım Sadri Şener, davasını geri çekti. Bu İçişleri Bakanlığının müfettişlerinin hazırladığı raporlardı.. UEFA ile niye mücadele etmiyorsunuz?

BUNLARIN HESABINI SORACAĞIZ

Bunların hesaplarını soracağız. Bu Genel Müdürünü, Muhasebe Müdürünü, Denetleme Kurulu Başkanını, sahte bilanço önüme koydu diyerek savcılığa vermezsen Cenabı Allah bir daha nasip ederse Sadri Şener dosyası ile birlikte ikincisini koyup savcılığa koyarım.. Yalan konuşmak Trabzonspor başkanına yakışmaz.. Bu bir duyum.. Mülki amir söyleniyor. Galatasaray maçına gelmezseniz iyi olur diye söylendi mi söylenmedi mi? Söylendi de bu söz üzerine Trabzon’a gelmiyorsanız istifa etmeniz Trabzonspor adına en doğrusudur.