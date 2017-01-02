İbrahim Kaş Kastamonuspor 1966'yla anlaştı

Caner Erkin, uzun zamandır birlikte olduğu Şükran Ovalı ile hayatını birleştirdi.

Bir dönem Beşiktaş ve La Liga'da Getafe formaları giyen İbrahim Kaş, Spor Toto 2. Lig takımlarından Kastamonuspor 1966'yla anlaştı.

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Hakemlerin ilk yarı kazançlarında Çakır ilk 10'da yok

Futbolda ilk yarı sona ererken, bu dönemde Alper Ulusoy en çok para kazanan hakem oldu. Cüneyt Çakır ise 12. sırada kaldı.