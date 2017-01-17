İbrahim Üzülmez 4 oyuncuyu kadro dışı bıraktı

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 8 maçtan yenilgiyle ayrılan ve 11 puanla ligin son sırasında yer alan Gaziantepspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, radikal bir kararla 4 oyuncuyu kadrodan çıkardı.
YÖNETİM KARARI ONAYLADI
Üzülmez, performanslarından memnun olmadığı Davy Angan, Bart Van Hintum, Fatao Mohammed ve Anton Putsila'nın kadro dışı bırakılması yönünde yönetime rapor sundu. Gaziantepspor Yönetim, İbrahim Üzülmez'in aldığı bu kararı onayladı ve 4 futbolcuyu kadro dışı bıraktı.
Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde gelmesi bekleniyor.