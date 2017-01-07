İbrahim Üzülmez: Beşiktaş'ı yensek yerlere yatardım

İbrahim Üzülmez için Gaziantep kariyeri de yine eleştirilerle başladı. Beşiktaş maçında, takımına ‘ayağa kakın’ uyarısı yaptığı için hedef adam haline gelen, “Eski takımına yaranmaya mı çalışıyor!” diye eleştirilen İbrahim Üzülmez, eleştirilere cevao verdi.

VARIM YOĞUM GAZİANTEPSPOR

“Ben Beşiktaş’tan jubile yaparak ayrılmadım, bu yüzden içim hep buruk kaldı. Duygusal bir ayrılıktı. Benim karakterimde yere yatarak maç kazanmak yoktur, benim takımımda da olmaz. Rakip kim olursa olsun o karakterde bir oyuncum da yok. Kaçırdığımız gollerden sonra üstümü başımı yırttım Beşiktaş maçında. Büyük takımda oynayıp da eski takımına karşı bu kadar agresif olan hoca yoktur.

Ben şu an Gaziantepspor’un ekmeğini yiyorum. Böyle bir düşünce olabilir mi! Ben takımımı koruyorum. Benim oyuncum da bunu kabul etmez. Maçtan iki gün önce takımımı Beşiktaş’a karşı nasıl motive ettiğimi oyuncularım biliyor. Kazansaydım, orada nasıl sevindiğimi, yerlere yattığımı herkes görecekti! Beşiktaş’ı seveceğim tabii ki. Kaptanlık yaptım. Ancak şu anda varım yoğum Gaziantepspor için. Maçtaki görüntüler bunu anlatıyor zaten.”

BİZ TAKIMIMIZI AYAĞA KALDIRMAYA ÇALIŞICAZ

"Taraftarımıza sesleniyorum. Gaziantepspor’a yalnızca sosyal medyada sahip çıkmayın. Takımınıza statta destek olun. İbrahim Üzülmez’in içini Allah biliyor. Kazansaydım, orada attığım golden sonra nasıl sevindiğimi, yerlere yattığımı herkes görecekti. Böyle küçük detaylarda boğulmasınlar. Takıma sahip çıkın.

En ufak yanlışa tepki gösteriyorsanız, tribünleri de doldurun. Biz gelip geçiciyiz. Aslolan taraftar. Gaziantep’in asıl taraftarı da yatarak maç kazanmak istemez. Çok dobra bir taraftarı var Gaziantep’in. Sakatlıktan dolayı oyuncularım yerde yattı. 30. dakikada vakit geçirmek mi olur! Kim ne düşünürse düşünsün. Biz sadece bu takımı ayağa kaldırmayı düşünüyoruz.”