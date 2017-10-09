İbrahim Üzülmez: Hedefimiz belli

Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde çıktığı ilk idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce Mustafa Denizli ile Çaykur Rizespor'da görev yaptığını hatırlattı.

Görev yaptığı altı aylık süre içerisinde güzel şeyler yaşadıklarını dile getiren Üzülmez, temennisinin aynı başarıları tekrarlamak olduğunu söyledi.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Üzülmez, Çaykur Rizespor'un, çok önemli bir camia olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tesis ve sahalara bakınca bu takımın yeri Süper Lig. Şartlar ve bazı sebepler nedeniyle bir alt ligde mücadele ediyoruz. Hedeflerimiz belli. Bu takım nasıl ilk 4 hafta düşünce ve mantalitesini sahaya yansıttıysa bizim de düşüncemiz aynı mücadele eden takımı sahaya yansıtmak. Kendimize güveniyoruz. Bu güven olmasa zaten burada olmazdık. Bu bölgenin insanıyım. Oyuncularla birlikte kenetlenmeyi sağlayıp takım ruhunu ortaya çıkarıp Çaykur Rizespor'u istediğimiz yere getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

BAZI DÜŞÜNCELERE TEPKİ GÖSTERDİ

Bazı kesimlerce söylenen "Bu takım rahat şekilde, açık ara çıkar. Bu takım her maçı kazanır." düşüncesinin yanlış olduğunu belirten Üzülmez, "Bu düşünceler futbolda kabul etmeyeceğim düşüncelerdir. Evet, kazanırız, şampiyon oluruz ama mücadelemiz ile bunun karşılığını verirsek başarılı oluruz. Mücadele etmez, üretmez, birbirini sevmezseniz, bir takım ruhu ve bütünlüğünü ortaya çıkaramazsanız başarılı olamazsınız. Rehavet verici söylemlerden kaçınmalıyız. Rizespor iyi takımdır ama iyi mücadele ederse kalitesini ortaya koyar." diye konuştu.