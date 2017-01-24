İbrahim Üzülmez kovuldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.
Üzülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetimle bir araya gelerek görüştüklerini söyledi.
YOLLARIMIZI AYIRDIK
Görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldıklarını aktaran Üzülmez, "Gaziantepspor'a bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. İnşallah ligde kalmayı başaracaklardır." diye konuştu.
BÜLENT UYGUN AÇIKLADI
Radyo Bilyoner'de Futbolun Aktörleri programına telefonla bağlanan teknik direktör Bülent Uygun, "Gaziantepspor dün akşam İbrahim hocayla yollarını ayırdığını söyledi. Prensipte anlaştık. Bugün görüşeceğiz yöneticilerle. Bugün bir aksilik olmazsa resmiyet kazanacak" dedi.