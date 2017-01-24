İbrahim Üzülmez kovuldu

FETÖ’cü polislerin Sürmene’de F.Bahçe otobüsüne saldırı yapılan noktada görevli olan bekçi Nurettin Çakır’ın ifadesini almadığı belirlendi.

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Fenerbahçe'den Trabzonspor'a bir teklif daha

Fenerbahçe, mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici için Trabzonspor'a 2.5 milyon Euro teklif etti.