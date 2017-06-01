Ibrahimovc: Aslanlar insanlar gibi iyileşmez

Ibrahimovic, çapraz diz bağlarını kopardıktan sonra hızla iyileşiyor. Golcü oyuncu, Anderlecht ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında yaşadığı ağır sakatlıktan sadece 42 gün sonra, sosyal medya hesabından işte bu videoyu paylaştı.

The touch will never disappear. Lions dont recover like humans. @azsportswear #itsnotaboutthegear IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic)'in paylaştığı bir gönderi (31 May 2017, 11:15 PDT)

Ibrahimovic videonun yanına "Dokunuş asla yok olmaz. Aslanlar, insanlar gibi iyileşmez." notunu düştü.

AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR

35 yaşindaki Ibrahimovic böylece bir kez daha, kariyerinin sona erdiğini düşünenlere,, sahalara dönüş yolunda olduğu mesajını verdi.

Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola da, golcü oyuncuya hem İngiltere'den hem de İngiltere dışından birçok teklif geldiğini söyledi. Raiola bununla birlikte önceliklerinin Manchester United olduğunu dile getirdi.

Ibrahimovic'in, kariyerine Avrupa'nin güçlü bir kulübünde devam edeceğini vurgulayan Raiola "Zlatan, İngiltere'de kalmak istiyor. United kendisinden hala yararlanmayı düşünüyorsa; neden yoluna United ile devam etmesin? Bu nedenle son karırımızı vermeden önce, ilk olarak United yönetimi ile görüşeceğiz." dedi. İbrahimovic bu sezon 46 kez giydiği Manchester United formasıyla 28 gol atmıştı.