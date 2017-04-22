Ibrahimovic 9 ay sahalardan uzak kalacak

Manchester United'ın uzatmalarda Anderlecht'i 2-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında sakatlanan Ibrahimovic, Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalacak.

0CAK 2018'DE DÖNECEK

Anderlecht ile oynanan UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasında sakatlanan yıldız futbolcunun 2018 Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor.





Diz bağlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen 35 yaşındaki futbolcunun kariyerinin bundan sonraki bölümünün pek parlak geçmeyeceği ifade ediliyor.

Kulübün internet sitesine konuşan Portekizli teknik adam, "Net konuşmak için öncelikle Ibrahimovic ve Rojo'nun sağlık kontrolü sonuçlarını beklememiz gerekiyor ama hislerim bu konuda hiç iyi değil. İyimser olmak isterim ama değilim" diyerek takımda herkese ihtiyaç duyduğunu söyledi.