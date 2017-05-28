Ibrahimovic Avrupa'da kalıyor

Manchester United ile sözleşmesi sona erecek olan Zlatan Ibrahimovic için menajeri Mino Raiola'dan açıklama geldi.

"AVRUPA'DA KALACAK"

İngiliz basınında Sky Sports'a konuşan Mino Raiola, "Birçok kulüp Zlatan'ı istiyor. İki yıl daha futbol oynayabilir ve yüzde 100 Avrupa'da kalacak" ifadelerini kullandı.

Ibrahimovic, Belçika ekibi Anderlecht ile 20 Nisan'da oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında dizinden sakatlanmıştı. Manchester United formasıyla Zlatan Ibrahimovic bu sezon 46 maçta 28 gol attı ve 10 asist yaptı.