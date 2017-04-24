Ibrahimovic emeklilik söylentilerine cevap verdi

Manchester United'ın evinde Anderlecht'i ağırladığı UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında dizinden ciddi şekilde sakatlanarak oyunu terk eden Zlatan Ibrahimovic sosyal medyadan paylaştığı bir mesajla hayranlarını rahatlattı.

DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM

Diz çapraz bağları kopan 35 yaşındaki futbolcu, kişisel Instagram sayfasından paylaştığı fotoğrafın altına, "Öncelikle herkese desteklerinden ötürü teşekkür ederim. Bir süre futboldan uzak kalacağım. Önceki sakatlıklarımda olduğu gibi bunu da atlatacağım ve eskisinden daha güçlü olarak döneceğim." notunu düştü.

TEK BACAĞIMLA OYNAMIŞLIĞIM VAR

Futbol hayatının bitebileceğine dair yapılan yorumlara tepkisini, kendisine has üslubuyla dile getiren İsveçli yıldız, "Daha önce tek bacakla oynamışlığım var, dolayısıyla benim için herhangi bir sorun yok. Şunu söyleyebilirim ki, futbolu bırakacağım zamana sadece ben karar veririm, başka şeyler değil. Pes etmek benim için bir seçenek değil. Yakında görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.