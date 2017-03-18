Ibrahimovic: İngiltere'ye kendimi göstermeye geldim

Manchester United'ın bu sezonki en formda oyuncusu Ibrahimovic, yeni takımındaki ilk sezonunu değerlendirdi.

26 GOL 8 ASİST YAPTI

Manchester United'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic , sezon başında katıldığı yeni takımına hızlı uyum sağladı.

İlerleyen yaşına rağmen bu sezon Kırmızı Şeytanlar'ın 41 maçta formasını giyen Ibrahimovic, takımına 26 gol ve 8 asistlik katkı yaptı.

KENDİMİ GÖSTERMEYE GELDİM

35 yaşında olmasına karşın 'deki ilk sezonunda çok başarılı bir grafik çizen Zlatan, İngiltere'deki kariyerini değerlendirdi. İtalyan basınına konuşan Ibrahimovic, "Bu benim için gerçek bir meydan okumaydı. Çin'e gidebilir ve orada dinlenebilirdim. Ama beni daha çok motive edecek bir tercih yapmayı seçtim. İngiltere'ye kim olduğumu göstermeye ve çok büyük bir geçmişe sahip bir kulübün tarihine iz bırakmaya geldim" ifadelerini kullandı.