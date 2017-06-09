Ibrahimovic ManU'dan ayrılıyor

Nisan ayında Anderlecht ile oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında sağ diz çapraz bağları kopan 35 yaşındaki golcünün kulübüyle arasındaki sözleşmede yer alan bir sezon uzatma opsiyonunu, United yönetiminin kullanmayacağı öğrenildi.

"ZLATAN AVRUPA'DA KALACAK"

The Guardian'da yer alan haberde, yeni yıldan önce sahalara dönmesi beklenmeyen İsveçli yıldızın bu ay sona erecek kontratına ilişkin kırmızı şeytanların herhangi bir girişimde bulunmayacağı kaydedildi.

Haberde Zlatan'ın menajeri Mino Raiola'nın açıklamalarına da yer verilirken, dünyaca ünlü menajerin "Zlatan için çok sayıda teklif var. Kendisi en az iki yıl daha üst düzey futbol oynayabileceğini düşünüyor ve kesinlikle Avrupa'da kalmak istiyor." sözleri hatırlatıldı.

Manchester United'ın Zlatan Ibrahimovic yerine, Real Madrid'in 24 yaşındaki golcüsü Alvaro Morata'yı transfer listesinin ilk sırasına koyduğu öne sürülüyor.

Geçtiğimiz sezon Premier League'i 6. sırada tamamlayan Manchester United, buna karşın UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştığı için önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.