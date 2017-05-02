Ibrahimovic'in son durumu

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynanan maçta dizinden sakatlanan ve kariyerinin tehlikeye girdiği öne sürülen Zlatan Ibrahimovic ameliyat oldu.

FUTBOLU BIRAKMIYOR

Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola, oyuncusunun dizinden geçirdiği ameliyatın başarılı geçtiğini ve kariyerini sonlandırması gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

ABD'de ameliyat olan 35 yaşındaki futbolcunun rehabilitasyon sürecini de aynı ülkede geçireceğinin altını çizen İtalyan menajer, sahalara dönüş tarihi hakkında kesin bir cevap vermek için zamana ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

2017 yılının sonlarına doğru sahalara dönmesi beklenen İsveçili yıldızın Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

İngiliz futbolunda geçirdiği ilk sezonda etkileyeci bir performans sergileyen Zlatan, forma giydiği 46 maçta 28 gol kaydetti.