Ibrahimovic'ten net Manchester United mesajı

Ibrahimovic, sezon sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer olacağı iddialarına yanıt verdi.

35 yaşındaki oyuncu, kontratındaki opsiyonu kullanıp, gelecek sezon da United'ın başarısı için mücadele edeceği mesajı.

"HİÇBİR İŞİMİ YARIM BIRAKMADIM"

Mourinho ile çalışmaktan büyük zevk aldığını dile getiren Ibrahimovic, "Ben yaptığı işe yüzde 200 kendini adayan biriyim. Hiçbir zaman şikayet etmem. Sadece iyi olduğum işi yaparım. Ve bugüne dek hiçbir işimi yarım bırakmadım. Dünya üzerinde kendisine 'Ben Manchester United oyuncusuyum' diyebilecek çok az kişi var. En iyi İngiliz kulübünde forma giydiğime inanıyorum" dedi.

Yönetim ile kontrat görüşmelerinin devam ettiğini vurgulayan Ibrahimovic, kısa süre içinde anlaşmaya varılacağı konusunda ümitli olduğunu ifade etti.

Formasını giydiği her kulüpte lig şampiyonluğu yaşayan Ibrahimovic, bu sezon Manchester United formasıyla 15’i Premier Lig'de olmak üzere toplam 22 gol attı.