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İdmana çıkan Marcelo kadroya alınmadı

Kayserispor maçında sakatlanan ancak takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başlayan Marcelo, ağrıları artınca maç kadrosuna alınmadı.

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İdmana çıkan Marcelo kadroya alınmadı

Son lig maçında sakatlandıktan sonra 2 gün tedavi olan ve dün akşam idmana çıkan Marcelo idmanı tamamlamasına rağmen bu sabah ağrılarının nüksetmesi üzerine kadrodan çıkartıldı.

MİTROVİC OYNAYACAK

Beşiktaş'ın Olympiakos ile bu akşam saat 21:00'de oynayacağı Uefa Avrupa Ligi son 16 eleme turu rövanş karşılaşmasında Marcelo'nun yerine Matej Mitrovic görev yapacak.

Beşiktaş'ın Olympiakos karşısına Fabricio - Gökhan Gönül - Mitrovic -Tosic -Adriano -Atiba -Oğuzhan - Quaresma -Talisca -Cenk Tosun (Babel) ve Aboubakar onbiri ile çıkması bekleniyor.

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