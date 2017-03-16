İdmana çıkan Marcelo kadroya alınmadı

Son lig maçında sakatlandıktan sonra 2 gün tedavi olan ve dün akşam idmana çıkan Marcelo idmanı tamamlamasına rağmen bu sabah ağrılarının nüksetmesi üzerine kadrodan çıkartıldı.

MİTROVİC OYNAYACAK

Beşiktaş'ın Olympiakos ile bu akşam saat 21:00'de oynayacağı Uefa Avrupa Ligi son 16 eleme turu rövanş karşılaşmasında Marcelo'nun yerine Matej Mitrovic görev yapacak.

Beşiktaş'ın Olympiakos karşısına Fabricio - Gökhan Gönül - Mitrovic -Tosic -Adriano -Atiba -Oğuzhan - Quaresma -Talisca -Cenk Tosun (Babel) ve Aboubakar onbiri ile çıkması bekleniyor.