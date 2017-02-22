Igor Tudor Beşiktaş'a hazır

Tudor idmanlarda 1 dakika olsun gözünü oyuncularından ayırmıyor ve çalışmanın tüm detaylarıyla bizzat ilgilenerek, beğenmediği kısımlarda öğrencilerini tek tek uyarıyor.

MÜCADELE VURGUSU

Derbiyi tek çıkış yolu olarak gören ve Beşiktaş’ı gözüne kestiren Tudor, zafer planını hazırladı. Öncelikle takımdaki kondisyon seviyesini yukarı çekmek isteyen Hırvat hoca, idman sayısını günde ikiye çıkarırken, oyuncularına da “Mücadele etmeyen, formayı unutsun” mesajını yolladı.

Pazartesi günü TT Arena’da oynanacak Beşiktaş derbisi hazırlıklarına önceki gün yapılan idmanla başlayan Sarı-Kırmızılılar’da tempo tavan yaptı. Derbiyi çıkış noktası olarak gören ve detaylarıyla analiz ettiği Beşiktaş’ı gözüne kestiren teknik direktör Igor Tudor, öncelikle takımın kondisyon seviyesini yukarı çekmeyi hedefliyor.

Bu nedenle idman sayısını günde ikiye çıkaran ve sabah antrenmanlarını fiziksel çalışmalara ayıran Hırvat hoca, bir de önemli mesaj yolladı.

'İKİ KİŞİLİK OYNAYIN'

Öğrencileriyle yaptığı son toplantıda, “Mücadele etmeyen benim takımımda yer alamaz, formayı unutsun. Beşiktaş’ı yenmekten başka çaremiz yok. Herkesin bu maçta iki kişilik oynamasını istiyorum” diyen Tudor, Kara Kartal’ı oyuncularına adeta ezberletiyor.

Yöneticiler de Tudor’un uyguladığı yüksek tempolu antrenman programına tam destek veriyor. Başkan Dursun Özbek’in kardeşi Mehmet Özbek ve Futbol Şube Sorumlusu Levent Nazifoğlu, deyim yerindeyse Florya’dan çıkmıyor.

YÖNETİMDEN DESTEK

Nazifoğlu’nun Tudor’la yaptığı son görüşmede, “Hocam sana güveniyoruz. Beşiktaş maçını kazanırsak devamı gelir. Elinizden geleni yapın” dediği öğrenildi.