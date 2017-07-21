Östersunds ile 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, mücadeledenin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

"GERİ GELECEĞİZ"

Tudor'un açıklamaları şöyle:

"Elendiğimiz için özür diliyorum. Çok üzgünüm. Bugün bizim için çok büyük destek veren taraftarımızdan özellikle özür diliyorum. Oyuncular sahada her şeyini verdi ama ne yazık ki yeterli olmadı. Oyuncularımız da büyük hayal kırıklığı içinde. İnanılmaz üzgünler. Yarım saat konuşabilirim ama, hep bahane gibi gelecektir. 1,5-2 ay sonra bu maç oynansa, kesinlikle farklı olurdu. Geri geleceğiz. Yeni bir takım yapıyoruz. Aramıza yeni arkadaşlar katılacak. Bu sene bizim için mükemmel geçecek."

İgor Tudor: Bu sene Galatasaray için mükemmel geçecek VİDEO







"İSTİFA ETSEM HOŞUNUZA GİDER HERHALDE"

"İstifa etsem hoşunuza gider herhalde. Ben de taraftarın yerinde olsam, aynı tepkiyi gösterirdim. Bir hoca olarak elimden geleni yapmaya, en iyi kadroyu çıkarmaya çalıştım. Ne olursa olsun, taraftar tepkisinde haklı. Maçtan sonra futbolculara söylediğim bir şey var; 'Elinizden geleni yaptınız, buradan çıkarken kafanızı kaldırın' dedim."

"2 hafta çalışarak en iyi Belhanda, en iyi Gomis'i göremezsiniz. Mariano aramıza katıldı. Daha aramıza katılacak 4-5 oyuncu var, şimdi onları bekliyoruz. Ciddi bir takıma karşı oynadık, iyi bir takım. Galatasaray ile aynı kefeye konmaz ama, bu dönemde en ciddi rakiple oynadık."





"KİMSEYE ŞUNU GÖNDER DEME GÜCÜM YOK"

"Kimseye gidip şunu şunu gönder deme gücüm yok. Benim üstümde başkanım var, sportif direktör var. Ben bir şerif gibi gelip, sen git, sen kal diyemem. Sportif direktör var, scout ekibi var. Kararları birlikte alıyoruz. Geçen seneyi 3. bitirseydik, daha çok zamanımız olacaktı."



"Futbolu iyi bilen insanlar bilir, Gomis ile Belhanda 7 idman yaptı. 1 ay içinde 4-5 yeni oyuncuyla, doğru bir Gomis ile, doğru bir Belhanda ile herkes görecek. Tekrardan özür diliyorum. Ne konuşsam burada bir duman gibi, toz bulutu gibi kalacak. Yineliyorum, bu sene mükemmel bir Galatasaray olacak."





"3'LÜ OYNATSAYDIM BENİ ÖLDÜRÜRDÜNÜZ"

Öte yandan Tudor, "Geçen sezon 3-5-2 oynattınız. Bu maçta neden öyle başlamadınız?" sorusuna ise, "Eğer üçlü defans oynatsaydım ve kaybetseydim, beni öldürürdünüz herhalde" diye cevap verdi.



"Bu mağlubiyeti sizin kadar normal karşılayan başka biri var mı?" sorusunu ise Hırvat teknik adam, "Ne cevap vereceğimi bilmiyorum" şeklinde cevapladı.