Igor Tudor en genç 4. hoca

Karabükspor'dan ayrılarak Galatasaray'ın teknik direktörü olan Igor Tudor, aynı zamanda 1987 yılında 38 yaşında G.Saray'ın başına geçen Mustafa Denizli'den sonraki en genç hoca olmayı başardı.



Başarılı teknik adam, şu anda Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en genç 4. hoca olarak da dikkat çekiyor.

ZİRVEDE NAGELSMAN VAR

Yayıncı kuruluş BeinSports'un yayınladığı istatistiğe göre; 1. sırada Julian Nagelsmann (Hoffenheim) yer alırken, 2.'likte Manuel Baum (Augsburg), 3.'lükte Alexander Nouri (Werder Bremen) ve 5. sırada da Eddie Howe (Bournemouth) yer aldı.